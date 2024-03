St. Pöltner dribbelt im irren März vor 70.000 Fans

Eine „March Madness“, also einen „irren März“, erlebt auch sein letzter Superligaklub St. Pölten – allerdings im negativen Sinn: Vier Niederlagen in Folge, und am Donnerstag um 19 Uhr kommt ausgerechnet Meister Gmunden! „Bis auf das Spiel gegen Wels waren alle knapp“, weiß Worenz,, „wenn wir es schlauer gemacht hätten, hätten wir gewonnen – das ist auch der fehlenden Routine unserer Schlüsselspieler geschuldet.“