Eine einzige Stimme entschied über Gedenkverein

Der Verein „Österreichische Freunde von Yad Vashem“ ist nach 21 Jahren Geschichte. Am Mittwochabend beschlossen die Mitglieder in einer Generalversammlung in Linz die Auflösung des Vereins, der wegen einer umstrittenen Aufstellung von Politikern als Vorstände mit Kritik zu kämpfen hatte. Es hing übrigens an einer einzigen Stimme!