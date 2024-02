Mauthausen-Komitee: Rabl verhöhnt Holocaust-Opfer

NSDAP-Symbol in Welser Fußgängerzone

„Rabl hat sich nicht nur nie von den unzähligen rechtsextremen und antisemitischen ,Einzelfällen‘ seiner Partei distanziert, sondern er hat auch selbst für einige solcher ,Einzelfälle‘ gesorgt.“ So habe er etwa ein Treffen rechtsextremer Burschenschafter in Wels subventioniert, zudem habe er mit der „braunen Venus“ ein NSDAP-Symbol aufstellen lassen.