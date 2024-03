Bürgermeister warnt vor noch mehr Flüchtlingen

In Vorchdorf zeigten Proteste Wirkung

Keine neue Asylunterkunft gibt es hingegen in Vorchdorf. Dort stiegen die Bürger gegen die Unterbringung der Flüchtlinge in Containern in der Ortschaft Feldham auf die Barrikaden. „Die Pläne sind Geschichte und das Ergebnis des engagierten Einsatzes vieler Bürger, die ihre Stimme erhoben“, so FP-Vizebürgermeister Alexander Schuster.