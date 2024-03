„Eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft“

Anlässlich des „Welt-Down-Syndrom-Tages“ am 21. März trafen die beiden einander im St. Pöltner Landhaus. Wolf ist eine von rund 9000 Menschen in Österreich, die in ihren Körperzellen 47 anstatt der üblichen 46 Chromosomen tragen. „Menschen mit Down-Syndrom stellen eine wichtige und unverzichtbare Säule der Gesellschaft, aber auch der Arbeitswelt dar. Daher ist es von ungeheurer Bedeutung, die Talente zu erkennen, zu fördern und in die Arbeits- und Wirtschaftswelt zu integrieren“, stellt Mikl-Leitner bei dem Treffen klar.