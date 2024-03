Burgstaller jubelte mit Österreichs U17-Team

Der Torschütze kam auf den Geschmack, vergab im Finish (78., 79.) binnen einer Minute aber gleich zwei Sitzer. „Das erste Spiel ist halt immer eine Prüfng, auch mental“, so Coach Scherb. „Die Leistung der Burschen war aber wirklich hervorragend. Wir waren immer präsent, haben in der Defensive fast nichts zugelassen.“ Weiter geht es für Tazemeta & Co. am Samstag (12 Uhr) an selbiger Stelle gegen Norwegen. Gelingt am Samstag ein weiterer Sieg gegen Norwegen, das gestern Spanien mit unterlag, ist das Ticket für die EM in Zypern wohl fix.