Wirt stellt Opferstock-Dieb zum wiederholten Mal

Ein 33-jähriger Rumäne wird beschuldigt, gestern, Dienstag, am Vormittag, aus dem Opferstock der Kirche in Hof Geld gestohlen zu haben. Beim Verlassen der Kirche wurde der Mann von einem einheimischen Wirt beobachtet, der Verdacht schöpfte, die Polizei telefonisch verständigte und gleichzeitig den flüchtigen Verdächtigen verfolgte. Der Rumäne konnte sich schließlich in der Besuchertoilette des Seniorenwohnheims verbarrikadieren.