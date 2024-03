„Hunger als Kriegsmethode ist Kriegsverbrechen“

„Die drohende Hungersnot in Gaza kann und muss verhindert werden. Schon die mittlerweile 16 Jahre andauernde Blockade des Gazastreifens durch Israel hatte schwerwiegende Auswirkungen für die Menschenrechte der Zivilbevölkerung. Die dortige Wirtschaft wurde zerstört, was zu einer Abhängigkeit von Hilfen geführt hat“, so Türk.