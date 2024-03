Die besten Frühlingsfotos unserer Community!

Aufkeimen der heimischen Botanik

Aber auch aus der Pflanzenwelt haben uns ein paar Einsendungen erreicht. „Im Schubertpark in Währing habe ich heute den Regen am späten Nachmittag hauptsächlich bei den schönen Magnolien fasziniert beobachtet“, schrieb uns beispielsweise Leserreporter Erwin G. inklusive einer sehr schönen Nahaufnahme. Die hereinfallenden Sonnenstrahlen zwischen den gelben Dirndlblüten aus dem Erlauftal in Niederrösterreich erreichten uns über Leserreporter Ernst B.. Dass Bärlauch nicht nur gesund ist, sondern sich auch super als Fotomotiv eignet, konnten wir dafür an der tollen Nahaufnahme von Leserreporterin Brigitte L. bestaunen. Die Regentropfen auf den Schneeglöckchen hat uns dafür ebenfalls Leserreporter Thomas K. zukommen lassen.