Urlaub: Ein Land setzt (sich) aufs Fahrrad

Für die neue Rad-Kampagne wurden vier Videos produziert, die das Radfahren in Kombination mit Kultur, Natur, Genuss und Kulinarik zeigen. Gedreht wurde dafür am Ybbstalradweg, beim Lunzer See, auf dem Biobauernhof Orth in Göstling an der Ybbs, im Esslokal in Hadersdorf, auf den Radwegen rund um Wagram sowie im Wolkenturm im Schlosspark von Grafenegg.