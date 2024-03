47 Mio. Überstunden wurden 2023 nicht abgegolten!

Von der Arbeiterkammer kam ebenfalls Kritik an dem „Lohnraub“ – und das in Zeiten einer weiterhin immensen Teuerung, so Ines Stilling, AK Bereichleiterin Soziales. Überstunden seien immer noch zu billig und systematisches Lohndumping werde nicht ausreichend sanktioniert. Die AK fordert, dass der Mehrarbeitszuschlag nicht nur auf 50 Prozent angehoben wird, sondern auch Teilzeitbeschäftigten ab der ersten Stunde zustehen muss. Der Zeitausgleichszeitraum von derzeit drei Monaten solle ebenfalls entfallen.