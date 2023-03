Wann muss ich Überstunden leisten?

Experten der steirischen Arbeiterkammer geben wöchentlich in der „Krone“ nützliche Tipps zu allen möglichen Fragen, die Steirer im Alltag beschäftigen: Von Arbeit über Wohnen bis zu Freizeit und Urlaub. In diesem Tipp gibt Arbeitsrechtexperte Gerald Mattersdorfer Einblicke in gesetzliche Regelungen zu Überstunden.