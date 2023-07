Jede dritte Vollzeitkraft will weniger arbeiten

Eine Frage des Alters sei dieser Wunsch nicht. „Der Wunsch nach weniger Arbeitszeit, selbst bei gleichbleibendem Stundenentgelt, ist - entgegen gängiger Vorurteile - bei der jungen Generation Z nicht stärker ausgeprägt als in allen anderen Altersgruppen. Die Wehklagen aus Politik und Wirtschaft über die angeblich so faule junge Generation gehen also ins Leere“, sagte Stangl am Mittwoch. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden heute genauso weniger arbeiten wollen - um 3,4 Stunden weniger als vor 20 Jahren.