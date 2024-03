Intervallfasten soll Sterberisiko deutlich erhöhen

16:8-Methode im Fokus der Studie

Doch eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass es auch gefährliche Aspekte an dieser Ernährungsform gibt. Denn die Wissenschaftler aus Shanghai stellten fest, dass die so Fastenden ein erheblich höheres Risiko hatten, an Herzerkrankungen zu sterben. Konkret wurde von den Forschenden die 16:8-Methode untersucht, bei der acht Stunden am Tag gegessen werden darf und 16 Stunden darauf verzichtet wird. Die Probanden wiesen ein 91 Prozent höheres Risiko auf, an Herzerkrankungen zu sterben, als Menschen, die dem traditionellen Ernährungsmuster folgend zwölf bis 16 Stunden lang aßen.