Erschreckend! Die Spieler gehören ja geschützt

Dazu hätte Fernando gar nicht mehr am Feld stehen dürfen! Gegen Hartbergs Heil will der Stürmer in einer Aktion in der Anfangsphase zwar schießen, sein Fuß bleibt aber gestreckt, er sieht den Gegner, zieht nicht zurück – und trifft ihn! Das Trefferbild zeigt eine klare Gefährdung des Spielers Heil! In einem Interview sprach Schiedsrichter-Boss Viktor Kassai darüber, die Gesundheit der Spieler sei zu schützen. Was ist dann bitte hier passiert?