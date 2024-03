„Nächster logischer Schritt ist der Weltcup-Sieg“

Wie musst du es im Sommer anlegen, damit du deinen Hunger nach mehr im nächsten Winter stillen kannst?

Ich muss es in allen Teilbereichen noch ein bisschen besser machen als in diesem Winter. Wahrscheinlich muss ich aber einen Schwerpunkt auf den klassischen Stil legen. Dort habe ich am meisten Aufholbedarf, da darf man sich vom sechsten Platz beim Finale in Falun nicht täuschen lassen. Wenn es klassisch nicht passt, gibt man in der Hälfte der Rennen seine Chancen her. Sollte ich das hinbekommen, gibt es nur wenig, was ich nicht erreichen kann.