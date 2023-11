„Es ist so geil“: Vermeulen sorgt für Sensation

Überglücklich

„Es ist eine Überraschung und es ist so geil“, meinte Vermeulen jubelnd. Er habe in Sommer so hart trainiert wie noch nie, was sich auch schon in Vorbereitungsrennen mit Spitzenrängen ausgewirkt habe. „Ich habe es schon kommen gesehen. Gut, wenn man es dann den anderen auch zeigen kann.“ Mitverantwortlich für den Erfolg der Steirers sind wohl auch der neue ÖSV-Cheftrainer Falk Göpfert und der Este Are Mets als Wachstechniker in der eben erst begonnenen fluorfreien Ära.