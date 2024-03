Vermeulen verpasst das Podium zum Abschluss knapp

„Dieser fünfte Platz krönt eigentlich eine Top-Saison, in der alles so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht habe“, sagte Vermeulen. „Und nächstes Jahr ist dann vielleicht auch noch ein Sieg dabei.“ Kläbo landete seinen 16. in dieser Saison, er führte einen norwegischen Dreifacherfolg an. Im Gesamtweltcup konnte der Topstar seinen Landsmann Amundsen nach der krankheitsbedingt verpassten Tour de Ski aber nicht mehr abfangen.