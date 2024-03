Oberwart auf gutem Weg im Kampf um Viertelfinale

Großer Dank an die Fans

Ein riesengroßes Dankeschön gab es von der Mannschaft an die Fans, die sie in Klagenfurt und die ganze Saison über unglaublich unterstützt hatten. Auch die Mattersburger bekamen über die Saison hinweg viel Unterstützung, schieden allerdings im Viertelfinale im dritten Spiel in Kufstein aus. Rocks-Spieler Nikolaus Bugnyar meinte: „Leider haben wir den Beginn der zweiten Halbzeit etwas verpasst, einen Rückstand kassiert und den nicht mehr aufholen können. Gratulation an die Gegner - es war ein guter Kampf, aber einer muss verlieren.“