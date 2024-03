Youtube-Milliardär unterstützt Champion Huben II

Mit gleich drei Kampfmannschaften ging Huben auf Titeljagd. Und Huben II schlug in der Division II West zu! Weil man im Finale in der „Best-of-three-Serie“ Lienz mit einem Gesamtscore von 9:5 in zwei Spielen bog. Womit man auch einen „Titel-Doppelpack“ der Lienzer verhinderte. Denn in der Unterliga West kürte sich ja Lienz II zum Meister.