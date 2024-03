„Bei Kritik lege das Smartphone in die Mikrowelle“

Verhaftete würden in U-Haft sitzen und es gäbe bereits Videos, die zeigen, dass eine Dame, die färbende Flüssigkeit in eine Wahlurne geschüttet hat, bereits in U-Haft sei und auf der Anklagebank im Gerichtssaal in Käfigen sitzen würde. Eliseeva: „Die Anklagebank ist von einem Käfig umgeben, in dem Häftlinge eingesperrt werden.“