Fluch und Segen: Sturm muss 12 Mann vorgeben!

„Eine Auszeichnung für den Klub“

Das dänische Offensiv-Gespann William Böving und Mika Biereth testet in Ried gegen die U21 von Werner Gregoritsch, ehe es in der Heimat gegen Estland geht. Den weitesten Weg hat Amady Camara – er muss mit Malis U23 nach Japan. Die vielen Teamspieler sind für Sturm Fluch und Segen zugleich. „Es ist in erster Linie schon eine große Auszeichnung für den Klub! Es gibt nichts Größeres für einen Spieler als in der Nationalmannschaft aufzulaufen“, betont Sportchef Andreas Schicker.