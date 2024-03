Ofner fällt im Ranking auf Platz 40 zurück

Sebastian Ofner hat nach seinem Erstrunden-Aus beim Tennis-Challenger in Phoenix einen Rückfall von zwei Plätzen in der Weltrangliste hinnehmen müssen. Der Steirer nimmt das Masters-1000-Turnier in Miami diese Woche daher als Nummer 40 der Welt in Angriff. Dabei hofft der Steirer besser abzuschneiden als zuletzt bei seiner Premiere in Indian Wells, wo in Runde eins das Aus gekommen war. In der Miami-Qualifikation versucht Jurij Rodionov als Nummer zwölf gesetzt sein Glück.