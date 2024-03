Zwangsabstieg des ORF-Stars | Bürger-Wunsch

Zwangsabstieg des ORF-Stars. Er bringt es auf den Punkt: Wenn Hans Bürger in der Zeit im Bild aktuelle innenpolitische Geschehnisse kommentiert, dann finden die Zuschauer Orientierung – kann er doch mitunter komplizierte Sachverhalte einfach erklären. Das tut er mittlerweile seit Jahrzehnten. Und zwar nicht immer zur Zufriedenheit der Politiker. Doch hoppla: Ist Hans Bürger verschwunden? Seit vielen Wochen ward er in der ZiB nicht mehr gesehen. „Wo ist Hans Bürger hin?“ fragten wir daher gestern in der „Krone“. Und begaben uns auf Spurensuche. Wer Hans Bürger ein Mail schreibt, bekommt als automatische Antwort: „Seit 15. Februar bin ich nicht mehr Mitarbeiter eines ORF-News-Fachressorts.“ Und was sagt man beim ORF zur aktuellen Rolle des langjährigen Leiters der Innenpolitik? „Hans Bürger wechselte nach über 30 Jahren Tätigkeit für die ,Zeit im Bild´ zu den Sendungs- und Plattformteams.“ Aha. Das heißt, er wird in „Guten Morgen Österreich“ einen Wochenausblick geben und im „Studio 2“ EU-Themen besprechen, freitags bekommt er die Rubrik „Frag den Bürger“. Sieht ganz nach einem Zwangsabstieg von der Bundesliga in die Regionalliga aus.