Alkoholisierter Mann bedrohte Kinder beim Spielen

Stark alkoholisiert auf spielende Kinder losgegangen und diese beschimpft haben soll ein 44-jähriger Villacher am Sonntagnachmittag. Der Mann wurde von Anrainern beobachtet. Diese verständigten aus Angst sofort die Polizei. Die Streife konnte den Betrunkenen in der Nähe des Tierheimes Pogöriach antreffen. Und da bestätigten sich die Aussagen der Anrainer. „Der Betrunkene beschimpfte und bedrohte uns. Er musste festgenommen werden“, gibt die Polizei bekannt. Weil sich der 44-Jähriger auch im Polizeianhaltezentrum nicht beruhigte, wurde er in die Arrestzelle gesperrt.