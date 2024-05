Neue Technik: 600 Meter lange Brücke „entschwebte“

Der im Jahr 1975 errichtete Talübergang Steinbrückenbach auf der Tauernautobahn ist in die Jahre gekommen – das Tragwerk muss dringend erneuert werden. Dabei kommt ein neuartiges Verfahren zum Einsatz (wir berichteten). Mit hydraulischen Seilhebevorrichtungen wurde das 600 Meter lange Tragwerk durch eine österreichisch-italienische Arbeitsgemeinschaft in den vergangenen Tagen in zwei Etappen bis zu sechs Meter angehoben. „Mit dieser speziellen Bautechnik spart man die Produktion, aber auch den An- und Abtransport eines speziell gefertigten Rüstträgers“, so Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl. Durch die Hebetechnik würde man fast 100 Tonnen Stahl und viele Materialtransporte einsparen.