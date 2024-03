Mattersburg: Zwei Leichen in Wohnhaus gefunden

Im Burgenland laufen die Ermittlungen nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Stöttera (Bezirk Mattersburg) weiter. Bei den am vergangenen Montag entdeckten Toten handelt es sich um eine 83-Jährige und deren 61 Jahre alten Sohn, bestätigte die Polizei am Sonntag.