Der lange Weg zu einem (fast) normalen Alltag

Die kleine Sarah erkrankte mit vier Jahren an einer Gehirnhautentzündung. Nun stehen täglich Therapien am Plan, aber die Familie kämpft weiter. Geholfen hat der Kleinen der vierwöchige Reha-Aufenthalt im kokon in Rohrbach. Diese Betreuungseinrichtung ist auf solche jungen Patienten spezialisiert.