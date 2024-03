Mit 66 fängt der „Pfau“-Brenner erst so richtig an

Seit 24 Jahren produziert Valentin Latschen in seiner Brennerei „Pfau“ Schnäpse, die in den 400 Jahre alten Gemäuern der Schleppe-Brauerei in Klagenfurt reifen und lagern. Insgesamt sind es 25 Sorten, vom Apfel-, Birnen-, Zwetschken-, Marillen-, Ribisel- und Himbeerbrand bis zu Zirbe, Bierbränden und Whisky. Dieser Tage feierte Latschen seinen 66. Geburtstag „Ich halte es wie Udo Jürgens: Mit 66 fängt das Leben an! Das heißt auch, dass ich an Bord bleibe. Schnapsbrennen ist halt mein Leben und meine Leidenschaft.“