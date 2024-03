Daher ist Sturm vor den „Schummlern“ gewarnt!

Egal, ob gegen Austria Kärnten (3:1, 3:0), gegen Austria Klagenfurt (3:0, 2:1, 2:0, 2:0, 3:0), in der 2. Cup-Runde gegen Austria Klagenfurt (4:2 n. V.), im Cup-Finale gegen Wr. Neustadt (1:0), gegen Salzburg (1:0 n. V.), gegen Rapid (2:0), in der Champions-League-Quali gegen Videoton (2:0), als die Foda-Elf wegen der Football-WM in Liebenau nach Klagenfurt ausweichen musste, gegen Salzburg 2021 in der Meisterschaft (2:1), nachdem die Bundesliga die Merkur Arena wegen des desolaten Rasens gesperrt hatte und gegen den WAC (1:1, 2:0, 0:0), der aufgrund des Einbaus einer Rasenheizung in die Lindwurmstadt ausgewichen ist – Sturm kehrte mit weißer Weste heim. Nur einen Fleck hat sie: Im Cup-Halbfinale 2021 gegen Salzburg musste Sturm (wieder einmal wegen des Rasens) nach Klagenfurt und verlor gegen Salzburg mit 0:4. Nichtsdestotrotz: Die Bilanz in den letzten 17 Spielen in der Wörthersee-Arena ist stolz: 14 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage sprechen eine klare Sprache. Das ehemalige EM-Stadion ist für die Schwarzen ein wahrer Wohlfühlort.