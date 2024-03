Erzabt spricht sich für Frauen im Priesteramt aus

Für Korbinian Birnbacher ist es offenbar nur mehr eine Frage der Zeit: Der Erzabt von St.Peter in der Stadt Salzburg spricht sich für eine Öffnung der Kirche und des Priesteramts aus. Birnbacher kann sich eine Priesterweihe für Frauen vorstellen, aber nur „wenn der Heilige Geist das will“, erklärte er in einem Interview in der Wochenzeitung „Die Furche“.