Salzburger Geistlicher wird Päpstlicher Assistent

Nach Abschluss des Kommissariats für das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg habe das Dikasterium für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften Apostolischen Lebens den 1967 in Bad Reichenhall geborenen Birnbacher zum Päpstlichen Assistenten bestellt, teilte das Stift mit. Neben der Begleitung beim Erneuerungsprozess darf der Erzabt an den Sitzungen des Rates des Klosters und der Plenarkapitel teilzunehmen, „mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht“. Er legt dem Dikasterium jährlich seinen Bericht vor und konsultiert selbiges bei Bedarf in Angelegenheiten von größerer Bedeutung.