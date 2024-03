„Die großen Enthüllungen kommen ein anderes Mal“

Mit Respekt begegnete Birnbacher auch dem Autoren-Dasein. „Dieses Buch ist mir von meinem Verlag regelrecht abgenötigt worden. Offensichtlich muss man in der Position, in der ich halt bin, einmal so ein Buch schreiben“, gibt sich Birnbacher bescheiden – das ist übrigens nur eine der insgesamt 73 Kapitel umfassenden Benediktsregel. Auf noch viele weitere geht der Erzabt in seinem Buch „Weites Leben - weites Herz“ ein. Zugleich gesteht er: „Die großen Enthüllungen aus meinem Leben kommen ein anderes Mal. Die stehen bislang nur in meinem Tagebuch.“