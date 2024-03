Lange in der Warteschleife – jetzt ist Coach fix!

Die Entscheidung für Lange – der die Hessen sensationell ins Finale der zweiten deutschen Liga führte und den Sprung in den Trainerstab des österreichischen A-Teams schaffte – ist schnell gefallen. „Harry lässt genau das Hockey spielen, das wir in Graz sehen wollen. Er passt auch vom Charakter her perfekt zum Verein – noch dazu mit seiner Vergangenheit!“, so Neo-Sportdirektor Philipp Pinter. In seiner aktiven Zeit von 2004 bis 2011 eroberte Lange, der auch das „C“ des Kapitäns der 99ers trug, die Herzen der Fans, hielt dem Klub auch in harten Zeiten die Treue.