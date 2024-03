Ihre Spenden helfen bei Energie-Nachzahlungen

Not in Österreich nimmt zu

Leider ist ein warmes Zuhause heute alles andere als selbstverständlich, denn die Not in Österreich nimmt zu. Inflation und die Folgen der Teuerungswelle bringen viele an den Rand der Existenz. „Die Schlangen vor den Lebensmittelausgaben werden länger, die Anfragen in den Sozialberatungen steigen“, so die Caritas-Vertreter weiter.