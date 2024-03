Was passiert nach Übernahme mit Traditionslokal?

Viertes Haus in Linz

Die DoN-Gruppe von Josef Donhauser, die in Österreich rund 1800 Mitarbeiter zählt, ist keine Unbekannte – weder auf der internationalen Gastro- und Cateringbühne noch bei uns in Linz. So betreibt DoN in der Innenstadt aktuell bereits drei Häuser: Das Anton im Musiktheater, das Bruckners im Brucknerhaus und nicht zu vergessen das beliebte Braulokal Zur Liesl in der Tabakfabrik – und als viertes künftig den Promenadenhof. Den rund 40 Mitarbeitenden dort wird während der Umbauphase eine Weiterbeschäftigung in der DoN group angeboten, um die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern.