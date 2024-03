Ukrainerin getötet, aber vermisstes Baby lebt!

Vergangene Woche wurde die Leiche der Ukrainerin von einem Passanten an einem Spazierweg am Rheinufer in Hockenheim im Bundesland Baden-Württemberg entdeckt. Die Frau hatte mit ihrer Tochter und Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Nach dem Fund der Leiche fehlte von dem Säugling und dessen 51-jähriger Oma jedoch jede Spur. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe.