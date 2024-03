„Archiv der Zukunft“: Hommage an die Wissenschaft

Ganze Armeen aufgespießter Insekten – in Reih und Glied. Starre Zeugen des Artenreichtums von makabrer Schönheit, geschützt unter Glas in riesigen Schaukästen. Verstummte Vögel in prachtvollem Federkleid – und viele andere beeindruckend präparierte Tierkörper in natürlichen Posen, bis hin zum Bären, Elefanten oder gar Dinosaurier, dessen Skelett einen ganzen Saal dominiert. Mehr als 30 Millionen Objekte finden sich im Naturhistorischen Museum Wien – eine Sammlung, deren ästhetische Anziehungskraft sich Jahr um Jahr in den Besucherzahlen niederschlägt, ja ein katalogisiertes Subuniversum zwischen Wissenskonservierung und Wissenszuwachs, ist man doch stets mit Fragen nach der Provenienz der Objekte innerhalb der institutionellen Arbeit befasst.