Intendant des Brucknerhauses muss den Hut nehmen

Fragwürdige „In-sich-Geschäfte“

Am Dienstagabend hatte dann die Wochenzeitschrift „Falter“ über neue Vorwürfe gegen den LIVA-Chef berichtet. So soll er etwa im Rahmen seiner Bestellung die Fragen der Hearing-Kommission schon vorab erhalten haben – was Kerschbaum auch nicht bestreitet. Ausschlaggebend für seine nunmehrige Freistellung sind aber fragwürdige „In-sich-Geschäfte“, wonach sich der ausgebildete Tenor selber engagierte und sich dafür übergebührlich entlohnte. Zudem soll er trotz Aufstockung des Personals die Programmgestaltung an einen Agenten vergeben haben, der selber potenzielle Künstler für das Konzerthaus betreue.