Schweiz lässt acht Millionen Euro springen

Im Fokus der Maßnahmen steht der Rad- und Fußgängerverkehr: Eine 270 Meter lange Radwegverbindung in Lustenau zwischen zwei Ortsteilen, die von der zur Schweizer Grenze führenden L 203 zerschnitten wird, war das erste Projekt, das in die Umsetzung startete. Weitere sollen folgen: So finanziert das Nachbarland Projekte in Höchst, Gaißau, Hohenems sowie in Koblach und Götzis und in Feldkirch mit.