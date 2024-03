Spanisches Parlament verabschiedet Amnestiegesetz

Mit einer knappen Mehrheit von 178 Ja-Stimmen bei 172 Gegenstimmen billigten die Abgeordneten in Madrid am Donnerstag das Vorhaben von Regierungschef Pedro Sánchez, um eine Regierung bilden zu können. Von dem Gesetz profitieren könnte auch der katalanische Ex- Regionalpräsident Carles Puigdemont, der dann nach Jahren im Exil nach Spanien zurückkehren könnte.