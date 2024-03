Wieso Sie für Google Maps nun Umweg nehmen müssen

Der US-Internetkonzern musste auf Druck der EU eine Reihe von Funktionen in seiner Suchmaschine umbauen, um dem Regelwerk des „Digital Markets Act“ (DMA) zu entsprechen. Eine der EU-Vorgaben war, dass Google seine Dienste in der Suche nicht mehr bevorzugt behandeln darf – und dazu zählt auch der Kartendienst Maps. Damit der keinen unfairen Wettbewerbsvorteil mehr hat, darf er nicht so prominent und komfortabel in die Suchergebnisse eingebaut werden wie bisher. Nutzer sehen einen Kartenausschnitt, der aber nicht mehr klickbar ist. Google Maps muss gesondert aufgerufen werden. Wer sich darüber ärgert, kann die gewohnte Funktionsweise aber mit einem Trick wiederherstellen. Krone+ zeigt Ihnen, wie es geht.