Ferienmesse: Wiener zieht es heuer ans Mittelmeer

Die Wiener sind voll im Reisefieber. Das zeigte sich gestern bei der Eröffnung der Ferienmesse, die noch bis 17. März in der Messe Wien über die Bühne geht. Bereits vor 10 Uhr bildeten sich die ersten Schlangen vor dem Gelände, kurz darauf waren die beiden Hallen mehr als gut besucht. Das schlägt sich auch in der Buchungslage nieder. Laut Tui laufe das Sommergeschäft bereits auf Hochtouren, von einem zweistelligen Plus ist die Rede. Die beliebteste Art des Reisens ist nach wie vor der Badeurlaub, hier zählt die Türkei vor Kreta und Mallorca. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.