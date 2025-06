Das ist jetzt alles neu auf der Donauinsel

Alles neu, alles anders: Das Areal auf der Donauinsel, rund um die Reichsbrücke, ist fast nicht wiederzuerkennen. Das 13.000 Quadratmeter große Gelände am rechten Ufer der Neuen Donau ist zu einem vielseitig und ganzjährig nutzbaren Erholungsraum ohne Konsumzwang geworden. Der erste Bauabschnitt ist bereits seit Juni 2024 abgeschlossen. Jetzt ist der zweite Abschnitt von „Pier 22“ an der Neuen Donau fertig. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.