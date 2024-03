Gegen Klette gelten gleich mehrere Haftbefehle

Anschlag auf Verwaltungsgebäude und US-Botschaft

Die Inhaftierte soll beispielsweise am 13. Februar 1991 mit anderen RAF-Mitgliedern einen Schusswaffenanschlag auf die US-amerikanische Botschaft in Bonn-Bad Godesberg verübt haben. In dem betroffenen Teil des Gebäudes hätten sich zum Tatzeitpunkt mindestens zehn Menschen aufgehalten. In einem anderen Fall - am 20. Februar - 1990 soll eine Sprengstoffexplosion im Verwaltungsgebäude der Deutschen Bank geplant gewesen sein. Es hat laut der Bundesstaatsanwaltschaft nur deshalb keine Explosion gegeben, weil die Zündvorrichtung versagt hat.