Ex-RAF-Terroristin Klette hatte keinen Mietvertrag

Jahrzehnte untergetaucht

Wie berichtet, war die 65-jährige Klette am 26. Februar in der Wohnung in Kreuzberg festgenommen worden. Sie soll dort etwa 20 Jahre gelebt haben. Bei der Durchsuchung der Sozialwohnung, die etwa 40 Quadratmeter groß ist, stieß die Polizei mitunter auf eine Granate und Sprengmittel. Die Beamtinnen und Beamten sind weiterhin noch auf dem Gebäude im Einsatz.