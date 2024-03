Die Europa League in der Konferenz ab 21 Uhr LIVE

„Wir geben Vollgas“

35 Pflichtspiele hat Leverkusen in dieser Saison absolviert, dabei ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ungeschlagen geblieben. Im Hinspiel brauchte es allerdings ein Tor von Patrik Schick in der Nachspielzeit, um mit dem 2:2 diese Serie zu halten. Obwohl im Kampf um drei Titel die heiße Phase beginnt, setzt Leverkusen keine Prioritäten. „Wir geben Vollgas. Am Sonntag in der Liga gegen Freiburg geben wir Vollgas. Und dann im Pokal auch wieder“, sagte Alonso, der sich alle drei Trophäen krallen will. Auf das Rückspiel gegen Karabach freut sich der Spanier schon besonders: „Ich liebe diese Spiele, wenn es um alles oder nichts geht.“