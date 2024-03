Acht neue Bürgermeister sind schon fixiert

Sepp Hofer ist im Stress. Auf seinem Gsenghof in Filzmoos herrscht Hochbetrieb. Auf den Landwirt und Gastronomen wartet ab Mitte April noch eine weitere Aufgabe: Hofer hat am Sonntag das Bürgermeisteramt seiner Heimatgemeinde am Fuß des Dachsteins zurückerobert. Nach Christian Mooslechner (SPÖ) steht mit Hofer nun wieder ein ÖVP-Politiker an der Spitze von Filzmoos.