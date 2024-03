Eine einzige Stimme entschied über Stichwahl

In zwei Ennspongauer Gemeinden sorgten neue Listen für Überraschungen. Die Liste „Dein Altenmarkt“ holte aus dem Stand 29,3 Prozent und ist mit sechs Sitzen in der Gemeindevertretung. In Forstau holte sich der Unternehmer Gregor Schwarz mit der neu formierten „Liste Forstau“ nicht nur 37,3 Prozent, sondern steht auch in der Stichwahl – einer von insgesamt fünf Entscheidungswahlen im Pongau am Sonntag in zwei Wochen.