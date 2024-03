Balkan-Zündler und Putin-Hawara tritt in Wien auf

Er steht auf der Sanktionsliste der USA und Großbritanniens. Den Völkermord in Srebrenica leugnet er hartnäckig. Putin hat ihn persönlich in Moskau mit einem hohen Orden geehrt. Sein oberstes politisches Ziel ist die Errichtung eines eigenen Staats für die bosnischen Serben. Am Donnerstag ist Milorad Dodik, Präsident der Republik Srpska, Stargast einer von der bosnischen Botschaft organisierten Podiumsveranstaltung in Wien.